В Пыть-Яхе первый случай заражения коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T11:59:21+03:00

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В Югре лабораторно подтверждены 39 новых случаев заболевания коронавирусом в семи муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Ханты-Мансийский район – 1, Сургутский район – 24, Сургут – 5, Нижневартовск – 3, Когалым – 3, Пыть-Ях – 1 , Ханты-Мансийск – 2, - пояснила заместитель Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 965.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 7 случаев, 18-29 лет – 8 случаев, 30-49 лет – 12 случаев, 50-64 – 8 пациентов, старше 65 лет – четверо. По местам инфицирования: из ранее установленных очагов – 27 случаев, в 12 случаях контакт устанавливается.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 9 случаев, с симптомами ОРВИ - 15 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 15.

Добавим, что по данным депздрава региона, из всех зарегистрированных случаев коронавируса в Югре 18 человек в тяжелом состоянии, восемь из них на ИВЛ, 35 - в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU