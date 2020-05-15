2020-05-15T12:31:59+03:00
Общество

Рыбные консервы из Нижневартовска отправят на экспорт в Сербию

Балканская страна уже получила поставки югорской продукции
Руслан Савинов
Поделиться:
Рыбные консервы из Нижневартовска отправят на экспорт в СербиюРыбные консервы из Нижневартовска отправят на экспорт в СербиюФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Нижневартовский рыбоконсервный завод наладил поставку своей продукции в Сербию. Об этом стало известно от пресс-службы думы ХМАО.

Известно, что партия рыбных консервов доставлена заказчику весной 2020 года. Продажа налажена в более чем полусотне сербских магазинах.

- Примечательно, что первая поставка рыбных продуктов из Нижневартовска в Европу совпала с разгаром кризиса по причине пандемии. Сербы стали испытывать дефицит на продуктовом рынке и заказали в ХМАО расширенную партию консервов. Партия составила 58 тысяч банок, – сообщил депутат думы Югры Сергей Великий.

Добавим, что помимо Сербии рыбные консервы из Нижневартовска уже экспортируются в Казахстан и Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24