15 Май 2020 2020-05-15T12:31:59+03:00

Рыбные консервы из Нижневартовска отправят на экспорт в Сербию Фото: pixabay.com

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Нижневартовский рыбоконсервный завод наладил поставку своей продукции в Сербию. Об этом стало известно от пресс-службы думы ХМАО.

Известно, что партия рыбных консервов доставлена заказчику весной 2020 года. Продажа налажена в более чем полусотне сербских магазинах.

- Примечательно, что первая поставка рыбных продуктов из Нижневартовска в Европу совпала с разгаром кризиса по причине пандемии. Сербы стали испытывать дефицит на продуктовом рынке и заказали в ХМАО расширенную партию консервов. Партия составила 58 тысяч банок, – сообщил депутат думы Югры Сергей Великий.

Добавим, что помимо Сербии рыбные консервы из Нижневартовска уже экспортируются в Казахстан и Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU