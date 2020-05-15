15 Май 2020 2020-05-15T10:49:36+03:00

Ограничения из-за коронавируса в Югре будут снимать в три этапа Фото: pixabay.com

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала документ, в котором перечислены мероприятия по мониторингу эпидемической ситуации. При ее улучшении, ограничения будут сняты в три этапа.

Итак, на первом – возобновят работу отдельные организации, ИП, деятельность которых связана с потребителями с соблюдением ряда условий. Будет снят запрет на прогулки на улице, совместно не более двух человек с соблюдением дистанции не менее 1,5 м, исключая посещение мест массового пребывания людей.

Затем на втором этапе смогут работать организации сферы услуг, расположенные на 800 кв.м, но также имеющие отдельный вход с улицы. Возобновят работу отдельные образовательные организации. Будет снят запрет на оказание стоматологических услуг.

Наконец на третьем этапе возобновят свою работу все организации и учреждения при условии соблюдения некоторых требований.

В случае осложнения ситуации ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов. Также напомним номер единой горячей линии в регионе по COVID-19: 8-800-301-68-88.

ИСТОЧНИК KP.RU