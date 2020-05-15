Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием на кухне
Небольшое возгорание в квартире на начальной стадии можно быстро ликвидировать. Как отметили в пресс-службе МЧС по ХМАО, есть несколько способов справиться с огнем. Однако советы можно использовать только в первые минуты, когда возгорание не переросло в пожар.
- Если у вас загорелось кухонное полотенце – бросьте его в раковину, залейте водой. Если раковина далеко или нет воды, то плотно прижмите горящий конец полотенца разделочной доской, крышкой от кастрюли или негорящим концом того же полотенца, - дали советы специалисты.
Они отметили, что сковороду, на которой вспыхнуло масло, нужно накрыть крышкой и выключить плиту:
- Нельзя в спешке хватать сковороду и заливать горящее масло водой, так как произойдет бурное вскипание, разбрызгивание масла, а в результате – ожоги рук, лица и множество очагов горения, - пояснили эксперты.
Напомним, что телефон вызова пожарно-спасательных подразделений - 101.
ИСТОЧНИК KP.RU