15 Май 2020 2020-05-15T10:22:12+03:00

Более 500 недостроенных объектов введут в строй в ХМАО за 5 лет Фото: pixabay.com

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Правительство Югры утвердило показатели по снижению количества объектов незавершенного строительства муниципальной и госсобственности на период 2020-2025 годов

- Всего в течение пяти лет количество незавершенных объектов снизится на 520 единиц, в том числе объектов государственной собственности – на 205, муниципальной собственности – на 315. В 2020 году снижение должно составить 120 и 96 объектов, соответственно, – сообщила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Кроме того, в 2021 году власти планируют ввести в строй 88 объектов, в 2022 – 39, в 2023 – 26, в 2024 – 22, а в 2025 году – целых 129.

ИСТОЧНИК KP.RU