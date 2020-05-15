2020-05-15T10:04:19+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 15 мая для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 15 мая для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 15 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Центральная районная библиотека. Что: «Планета Интернета»: викторина ко дню рождения Интернета. Когда: 15 мая 15.00. Где.

2. Таежная библиотека. Что: Викторина «Жизнь полна чудес» по произведениям М. Пришвина. Когда: в течение дня. Где.

3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Это интересно» «Международный день семьи». Когда: в течение дня. Где.

4. Театр кукол «Волшебная флейта» Нефтеюганск. Что: Спектакль «Вполголоса». Когда: 15 мая 18.00. Где.

5. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Проект «Творческий вечер» Чтение сказок артистами театра. Когда: 15 мая 18.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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