15 Май 2020 2020-05-15T10:04:19+03:00

Культурная онлайн-программа на 15 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

Изменить размер текста: A A

Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Центральная районная библиотека. Что: «Планета Интернета»: викторина ко дню рождения Интернета. Когда: 15 мая 15.00. Где.

2. Таежная библиотека. Что: Викторина «Жизнь полна чудес» по произведениям М. Пришвина. Когда: в течение дня. Где.

3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Это интересно» «Международный день семьи». Когда: в течение дня. Где.

4. Театр кукол «Волшебная флейта» Нефтеюганск. Что: Спектакль «Вполголоса». Когда: 15 мая 18.00. Где.

5. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Проект «Творческий вечер» Чтение сказок артистами театра. Когда: 15 мая 18.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU