Культурная онлайн-программа на 15 мая для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Центральная районная библиотека. Что: «Планета Интернета»: викторина ко дню рождения Интернета. Когда: 15 мая 15.00. Где.
2. Таежная библиотека. Что: Викторина «Жизнь полна чудес» по произведениям М. Пришвина. Когда: в течение дня. Где.
3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Это интересно» «Международный день семьи». Когда: в течение дня. Где.
4. Театр кукол «Волшебная флейта» Нефтеюганск. Что: Спектакль «Вполголоса». Когда: 15 мая 18.00. Где.
5. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Проект «Творческий вечер» Чтение сказок артистами театра. Когда: 15 мая 18.00. Где.
ИСТОЧНИК KP.RU