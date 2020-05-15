Сургутянин через мобильный банк тайно перевел деньги с карты подруги

15 Май 2020 2020-05-15T09:50:34+03:00

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Правоохранители Сургута утвердили обвинение в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и «Кража с банковского счета».

По данным следствия, в марте нынешнего года злоумышленник был пьян и находился в гостях у знакомой:

- Он украл у женщины телефон. Затем через приложение «мобильный банкинг» обвиняемый перевел с банковской карты потерпевшей на счет третьего лица сто тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, - отметили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU