2020-05-15T09:33:20+03:00
Общество

Ряд придомовых участков подтопило в Нефтеюганском районе

Ситуация на контроле местных властей
Руслан Савинов
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Ряд придомовых участков подтопило в Нефтеюганском районеРяд придомовых участков подтопило в Нефтеюганском районеФото: pixabay.com
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Федеральный инспектор по ХМАО Александр Постников Совместно с руководством Нефтеюганского района проинспектировал жилые строения муниципалитета в прибрежном районе реки Большой Салым. Причина визита – повышение уровня в реке на данной территории, частично подтоплено восемь придомовых участков.

- Часть участков используется жителями в качестве дачных для сезонного нахождения. Постоянно проживающие здесь граждане отказались от пребывания в пункте временного размещения и ведут привычный образ жизни, - пояснила глава поселения Наталья Фоменкина

В рамках визита Александр Постников также проверил готовность пункта временного размещения и проинспектировал готовность пожарной части Лемпино к реагированию на ЧС.

Добавим, что Александр Постников отметил готовность средств экстренных служб поселения к быстрому реагированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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