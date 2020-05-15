Ряд придомовых участков подтопило в Нефтеюганском районе
Федеральный инспектор по ХМАО Александр Постников Совместно с руководством Нефтеюганского района проинспектировал жилые строения муниципалитета в прибрежном районе реки Большой Салым. Причина визита – повышение уровня в реке на данной территории, частично подтоплено восемь придомовых участков.
- Часть участков используется жителями в качестве дачных для сезонного нахождения. Постоянно проживающие здесь граждане отказались от пребывания в пункте временного размещения и ведут привычный образ жизни, - пояснила глава поселения Наталья Фоменкина
В рамках визита Александр Постников также проверил готовность пункта временного размещения и проинспектировал готовность пожарной части Лемпино к реагированию на ЧС.
Добавим, что Александр Постников отметил готовность средств экстренных служб поселения к быстрому реагированию.
ИСТОЧНИК KP.RU