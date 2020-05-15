Вартовчанка прописала у себя на даче толпу мигрантов

15 Май 2020 2020-05-15T08:42:34+03:00

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Жительницу Нижневартовска обвиняют в фиктивной регистрации иностранных граждан.

Правоохранители города утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 37-летней вартовчанки. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

- С февраля 2019 года по январь 2020 года женщина в принадлежащем ей дачном доме одного за вознаграждение зарегистрировала девять иностранных граждан, которые фактически в этом жилом помещении не проживали, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Женщине грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU