Вартовчанка прописала у себя на даче толпу мигрантов
Жительницу Нижневартовска обвиняют в фиктивной регистрации иностранных граждан.
Правоохранители города утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 37-летней вартовчанки. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
- С февраля 2019 года по январь 2020 года женщина в принадлежащем ей дачном доме одного за вознаграждение зарегистрировала девять иностранных граждан, которые фактически в этом жилом помещении не проживали, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Женщине грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU