15 Май 2020 2020-05-15T07:55:09+03:00

«Опель Зафира» перевернулась в кювет в Сургутском районе. Фото ГИБДД по ХМАО.

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В ХМАО накануне, 14 мая, три человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 06:30 на 20 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе 39-летняя женщина 1981 за рулем «Опель Зафира», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения:

- Она не справилась с управлением, в результате чего допустила съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, - пояснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Также известно, что на территории региона сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 23 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU