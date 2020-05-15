Югорчанам напомнили о пользе велосипеда при поездках на работу

15 Май 2020 2020-05-15T07:47:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Акция «На работу на велосипеде» проходит в Югре, как и по всей России три раза в год. Как отметили специалисты Центра медицинской профилактики ХМАО, мероприятие показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно.

Например, многие сотрудники окружной клинической больницы Ханты-Мансийска следуют ЗОЖ и с радостью поддерживают ежегодную акцию:

- В этом году, в условиях распространения коронавируса, акция должна стать не менее актуальной, а может и наоборот, - поделился организатор и идейный вдохновитель различных велопробегов в медучреждении столицы ХМАО Дмитрий Чухлебо.

Он отметил, что велосипед позволяет минимизировать физические контакты с окружающими, и в то же время дает хорошую физическую нагрузку, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и весь организм.

- Я призываю югорчан присоединиться к акции, а еще лучше - ни на один день, а на все лето, по возможности, заменить автомобиль на велосипед, - обратился к югорчанам Дмитрий Чухлебо.

ИСТОЧНИК KP.RU