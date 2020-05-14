Жаркая погода установилась в ХМАО

14 Май 2020 2020-05-14T16:11:59+03:00

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Завтра, 15 мая, по прогнозам гидрометцентра, ожидается аномально теплая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 10 градусов и более от климатической нормы.

- Такие метеоусловия способствуют возникновению бытовых и природных пожаров, палов сухой растительности и происшествий на водных объектах, - уточнили в пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Югорчан призывают не сжигать мусор, сухую траву и пресекать подобные действия других лиц.

- На дачных участках не разводите костры и мангалы. Не бросайте непотушенные спички и сигареты, - советуют югорские специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU