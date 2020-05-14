2020-05-14T16:06:43+03:00
Общество

Вартовчане померяются навыками игры в шахматы

Игры пройдут в интернете
Руслан Савинов
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Вартовчане померяются навыками игры в шахматыВартовчане померяются навыками игры в шахматыФото: pixabay.com
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Федерация шахмат Нижневартовска проводит городской интернет-турнир «Нижневартовск-2020»

- Участниками станут жители Нижневартовска без ограничений по возрасту. Место проведения - интернет-платформа play.chessking.com. Дается контроль десять минут каждому участнику без добавления времени, - сообщили организаторы мероприятия.

Турнир состоится в субботу 16 мая в 12:00. Победителей и призеров ждут дипломы и подарки от организаторов по категориям.

Подробности о мероприятии и направление на турнирную страницу доступны по ссылке. Пароль для регистрации предоставляется лично каждому участнику после процедуры регистрации на турнир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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