Вартовчане померяются навыками игры в шахматы

14 Май 2020 2020-05-14T16:06:43+03:00

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Федерация шахмат Нижневартовска проводит городской интернет-турнир «Нижневартовск-2020»

- Участниками станут жители Нижневартовска без ограничений по возрасту. Место проведения - интернет-платформа play.chessking.com. Дается контроль десять минут каждому участнику без добавления времени, - сообщили организаторы мероприятия.

Турнир состоится в субботу 16 мая в 12:00. Победителей и призеров ждут дипломы и подарки от организаторов по категориям.

Подробности о мероприятии и направление на турнирную страницу доступны по ссылке. Пароль для регистрации предоставляется лично каждому участнику после процедуры регистрации на турнир.

ИСТОЧНИК KP.RU