Вартовчане померяются навыками игры в шахматы
Федерация шахмат Нижневартовска проводит городской интернет-турнир «Нижневартовск-2020»
- Участниками станут жители Нижневартовска без ограничений по возрасту. Место проведения - интернет-платформа play.chessking.com. Дается контроль десять минут каждому участнику без добавления времени, - сообщили организаторы мероприятия.
Турнир состоится в субботу 16 мая в 12:00. Победителей и призеров ждут дипломы и подарки от организаторов по категориям.
Подробности о мероприятии и направление на турнирную страницу доступны по ссылке. Пароль для регистрации предоставляется лично каждому участнику после процедуры регистрации на турнир.
ИСТОЧНИК KP.RU