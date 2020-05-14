14 Май 2020 2020-05-14T15:56:39+03:00

Югорский фонд капремонта дал советы, как не дать себя обмануть при покупке квартиры Фото: pixabay.com

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Югорский фонд капитального ремонта напомнил югорчанам, что при покупке квартиры всегда необходимо требовать у продавца справку об отсутствии задолженности по взносам на капремонт, иначе все долги перейдут к новым хозяевам.

- В отличие от жилищно-коммунальных услуг, при создании лицевого счета на оплату взносов на капремонт, счет привязывается не к собственнику, а к квартире. И при передаче права собственности, согласно статье 158 ЖК РФ, вместе с квартирой новому владельцу достается и данный лицевой счет вместе со всей накопленной на нем суммой или долгом, - пояснили специалисты.

Отмечается, что получить справку об отсутствии долга по взносам сразу с электронной цифровой подписью можно в течение всего нескольких минут в личном кабинете на сайте Югорского фонда капремонта.

Добавим, что это быстро, удобно, и не требует от собственников никаких финансовых затрат. Вопросы можно задать по номеру горячей линии 8-800-100-21-86.

ИСТОЧНИК KP.RU