14 Май 2020 2020-05-14T15:32:40+03:00

Губернатор ХМАО пояснила, как быстро получить финансовую поддержку на детей от 3 до 16 лет Фото: pixabay.com

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Глава Югры Наталья Комарова в прямом эфире в социальной сети «Инстаграм» ответила на вопросы. Многие из них касались получения 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет, обещанные федеральными властями.

- Необходимо подать заявление через портал «Госуслуг», либо обратиться в отделение ПФР или ближайший МФЦ, такие заявления рассматриваются не более недели, - сообщила Наталья Комарова. Подать заявление можно по ссылке.

- Малообеспеченные югорчане из числа неработающих пенсионеров, семей с детьми и беременных женщин могут воспользоваться единовременными выплатами от округа, для этого не потребуется заявлений — списки граждан есть в профильных ведомствах, - уточнила губернатор ХМАО.

Добавим, что МФЦ в ХМАО уже начали оказывать услуги в прежнем объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU