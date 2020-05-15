2020-05-15T05:01:15+03:00
Общество

Погода в Югре 15 мая: местами кратковременный дождь и гроза

Температура днем поднимется до +20 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 15 мая: местами кратковременный дождь и грозаПогода в Югре 15 мая: местами кратковременный дождь и грозаФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 15 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 градусов, днем +15, +20 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов.

В Сургуте станет пасмурно, днем небольшой дождь. Ветер переменный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18 +23 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день, к вечеру дождь. Ветер восточный 4-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит +19, +23 градуса.

На Руси этот день называли «Борис и Глеб Сеятели». По погоде отмечали: если соловьи поют громко, то это значит, не за горами лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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