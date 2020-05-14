Югорчанка на балконе ударила друга кухонным ножом

14 Май 2020 2020-05-14T14:39:58+03:00

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В полицию Белоярского района поступило сообщение от фельдшера больницы о том, что бригадой скорой помощи выезжала на улицу Набережная, где на лестничной площадке был раненый мужчина.

- Пострадавший и его знакомая при распитии алкоголя поссорились. В процессе словесного конфликта женщина вышла на балкон. Там она взяла кухонный нож и нанесла тяжкие телесные повреждения 34-летнему другу, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что мужчина смог выйти на лестничную площадку: там его заметил сосед, который вызвал медпомощь.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU