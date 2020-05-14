Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе

14 Май 2020 2020-05-14T14:16:15+03:00

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В Югре лабораторно подтверждены 61 новый случай заболевания коронавирусом в семи муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 38, Ханты-Мансийск – два, Сургут – два, Нефтеюганск – шесть, Нижневартовск – десять, Мегион – два, Покачи - один, - пояснила заместитель Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 926.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети - 8 случаев, 18 - 29 лет - 9 случаев, 30-49 лет - 26 случаев, 50 - 64 года - 17 случаев, старше 65 лет - 1 случай. По местам инфицирования: из ранее зарегистрированных очагов - 44 случая, в 17 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 8 случаев, с симптомами ОРВИ – 28 случаев, в бессимптомной форме заболевания 25 случаев.

Добавим, что из всех зарегистрированных случаев коронавируса в Югре 19 человек в тяжелом состоянии, девять из них на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU