14 Май 2020 2020-05-14T12:52:49+03:00

Регоператор ХМАО пояснил, что нельзя складировать на контейнерной площадке. Фото "Югра-Экология".

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Регоператор обнаружил мусорные завалы вокруг контейнерных площадок. В пресс-службе «Югра-Экология» отметили, что это результат весенних генуборок.

В данный момент «Югра-Экология» столкнулась с результатами субботников и генуборок на контейнерных площадках:

- Доски, стволы деревьев, кирпичи, оконные рамы, шины, ржавые бочки – все это не должно складироваться на контейнерной площадке. Этот мусор, после обращения владельца, вывозит на полигон отдельная техника, - отметили специалисты регоператора.

– Экологически ответственные владельцы отдельно оплачивают работу по транспортированию этих отходов, а не размещают в контейнерных площадках, предназначенных для ТКО, - дал уточнения о сверхнормативах исполнительный директор по ТКО АО «Югра-Экология» Павел Ващенко.

ИСТОЧНИК KP.RU