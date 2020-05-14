14 Май 2020 2020-05-14T12:40:08+03:00

В Югре 555 лагерей готовятся принять 57 тысяч детей на летний отдых Фото: pixabay.com

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Власти ХМАО отметили, что при сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, детская оздоровительная кампания в России не начнется ранее 1 июля.

- Объем средств на летнюю оздоровительную кампанию 2020 года на организацию отдыха и оздоровления детей составляет более млрд рублей – на 8% меньше по сравнению с 2019 годом в связи с отменой весенних смен по причине действия ограничительных мер, - сообщил замдиректора департамента образования и молодежной политики региона Геннадий Забайкин.

Он отметил, что всего отдыхом и оздоровлением в организациях планируется охватить более 57 тысяч детей. Летом 2020 года 555 оздоровительных организаций планируют работать в Югре, в том числе 405 лагерей с дневным пребыванием детей, 17 лагерей образовательных организаций с круглосуточным пребыванием, 4 организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, 51 палаточный лагерь, 35 лагерей труда и отдыха.

Добавим, что по вопросам организации отдыха и оздоровления детей с 1 мая по 31 августа работает единый справочный телефон: 8-800-201-45-80.

ИСТОЧНИК KP.RU