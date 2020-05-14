Начальник ЧОПа в Нефтеюганске пытался с помощью подкупа скрыть некачественное исполнение обязанностей

14 Май 2020 2020-05-14T12:24:16+03:00

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Жителя Краснодарского края подозревают в совершении коммерческого подкупа в Югре. Нефтеюганский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины.

По данным следствия, 30 апреля подозреваемый подкупил представителя коммерческой организации:

- Подозреваемый занимал должность регионального начальника частного охранного предприятия в Нефтеюганске Он узнал, что его сотрудники ненадлежащим образом исполнили обязанности по охране объектов одного из предприятий. Это могло повлечь штраф со стороны заказчика, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Мужчина передал представителю коммерческой организации 125 тысяч рублей: часть из обговоренного подкупа в размере 1,5 млн рублей. При передаче денег его и задержали полицейские. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU