2020-05-14T11:14:40+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 14 мая для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 14 мая для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 14 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственный художественный музей. Что: Рубрика «Художники Югры». Сотрудники Государственного художественного музея рассказывают о современных югорских авторах, произведения которых хранятся в фонде музея. Когда: в течение дня. Где.

2. Таежная библиотека. Что: Викторина «Жизнь полна чудес» по произведениям М. Пришвина. Когда: в течение дня. Где.

3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Музейная энциклопедия» «Наслаждение творить». Когда: в течение дня. Где.

4. Театр обско-угорских народов – «Солнце». Что: Трансляция спектакля «Последнее пришествие» 18+. Когда: 14 мая 19.00. Где.

5. Детская школа искусств города Югорска. Что: «Музыкальная копилка» Видео-уроки преподавателей школы. Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Культурная онлайн-программа на 14 мая для югорчан на самоизоляции
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