На борьбу с пандемией в Югре потратят 4 млрд
Правительство ХМАО внесло изменения в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Известно, что перераспределяются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусом. Всего перераспределяется более 4 миллиардов рублей.
- На 1,1 миллиарда увеличивается финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий COVID-19 в здравоохранении. Так, например, средства направят на дополнительные выплаты работникам медорганизаций, - пояснили в пресс-службе администрации правительства ХМАО.
Свыше 400 миллионов рублей направят на поддержку экономики, в том числе социально ориентированных НКО, малого и среднего бизнеса. Часть средств пойдет на поддержку занятости населения, оказание мер соцподдержки отдельным категориям граждан.
Наконец, более миллиарда предусмотрено на поддержку сбалансированности местных бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU