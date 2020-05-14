14 Май 2020 2020-05-14T10:11:07+03:00

На борьбу с пандемией в Югре потратят 4 млрд Фото: pixabay.com

На что потратят эти средства?

Изменить размер текста: A A

Правительство ХМАО внесло изменения в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022.

Известно, что перераспределяются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусом. Всего перераспределяется более 4 миллиардов рублей.

- На 1,1 миллиарда увеличивается финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий COVID-19 в здравоохранении. Так, например, средства направят на дополнительные выплаты работникам медорганизаций, - пояснили в пресс-службе администрации правительства ХМАО.

Свыше 400 миллионов рублей направят на поддержку экономики, в том числе социально ориентированных НКО, малого и среднего бизнеса. Часть средств пойдет на поддержку занятости населения, оказание мер соцподдержки отдельным категориям граждан.

Наконец, более миллиарда предусмотрено на поддержку сбалансированности местных бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU