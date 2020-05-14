2020-05-14T09:47:26+03:00
Происшествия

Сургутянина задержали за кражу велосипеда по частям

Воришка вернулся на место преступления
Руслан Савинов
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Сургутянина задержали за кражу велосипеда по частямСургутянина задержали за кражу велосипеда по частямФото: pixabay.com
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В полицию Сургута поступило заявление от 39-летнего мужчины о краже велосипеда. Он оставил свой двухколесный транспорт на первом этаже дома.

- За три дня до пропажи мужчина обнаружил исчезновение запчастей велосипеда: раму стоимостью 39 тысяч рублей, руль, тормозную систему и переключатель скоростей, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Сургутянин не сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Мужчина продолжил хранить разобранный велосипед в подъезде, не думая, что злоумышленник придет вновь. Вор поставил руль, снятый с велосипеда соседа потерпевшего, и покинул место преступления.

Сумма ущерба - около 59 тысяч рублей. Вором оказался 21-летний неработающий молодой человек. Похищенное возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

- Не оставляйте велосипед в подъезде или около дома на ночь, даже если имеется специальное запирающее устройство, заберите его домой, - обращаются к югорчанам стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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