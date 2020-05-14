Десять тонн средств индивидуальной защиты для врачей доставили в Югру
Вторая партия средств индивидуальной защиты для персонала медорганизаций прибыла в воздушную гавань Сургута. По данным пресс-службы администрации правительства, вес груза - около десяти тонн.
- На аптечный склад поступят почти 80 тысяч высоких бахил, а также более 25 тысяч одноразовых медицинских халатов и защитных костюмов. Вторую партию оперативно распределят по медицинским учреждениям, которые оказывают помощь больным коронавирусом, - пояснили власти региона.
По словам гендиректора фонда развития ХМАО Романа Генкеля, вскоре ожидается доставка из Китая еще 80 тонн помощи для медперсонала.
В итоге медучреждения Югры получат 940 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, этого хватит на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU