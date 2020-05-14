2020-05-14T09:25:34+03:00
Общество

Десять тонн средств индивидуальной защиты для врачей доставили в Югру

Очередная помощь прибыла в регион
Руслан Савинов
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Десять тонн средств индивидуальной защиты для врачей доставили в ЮгруДесять тонн средств индивидуальной защиты для врачей доставили в ЮгруФото: pixabay.com
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Вторая партия средств индивидуальной защиты для персонала медорганизаций прибыла в воздушную гавань Сургута. По данным пресс-службы администрации правительства, вес груза - около десяти тонн.

- На аптечный склад поступят почти 80 тысяч высоких бахил, а также более 25 тысяч одноразовых медицинских халатов и защитных костюмов. Вторую партию оперативно распределят по медицинским учреждениям, которые оказывают помощь больным коронавирусом, - пояснили власти региона.

По словам гендиректора фонда развития ХМАО Романа Генкеля, вскоре ожидается доставка из Китая еще 80 тонн помощи для медперсонала.

В итоге медучреждения Югры получат 940 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, этого хватит на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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