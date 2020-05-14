14 Май 2020 2020-05-14T08:58:03+03:00

Двухэтажный жилой дом сгорел в Сургутском районе. Фото МЧС по ХМАО.

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В расселенном двухэтажном доме по улице Советская в Солнечном Сургутского района произошел пожар. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Сегодня, 14 мая, в 00:19 поступило сообщение о возгорании. К моменту прибытия первого подразделения шло открытое горение:

- К 01:24 пожар локализован, в 01:38 ликвидировано открытое горение на площади 700 кв. м. В ликвидации пожара был задействован 41 человек личного состава и двенадцать единиц специальной техники, - пояснили югорские спасатели.

По предварительной информации, два человека пострадали от огня.

ИСТОЧНИК KP.RU