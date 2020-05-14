2020-05-14T08:58:03+03:00
Происшествия

Двухэтажный жилой дом сгорел в Сургутском районе

Одна из возможных причин возгорания – неисправная проводка
Руслан Савинов
Поделиться:
Двухэтажный жилой дом сгорел в Сургутском районе. Фото МЧС по ХМАО.Двухэтажный жилой дом сгорел в Сургутском районе. Фото МЧС по ХМАО.
Изменить размер текста:

В расселенном двухэтажном доме по улице Советская в Солнечном Сургутского района произошел пожар. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Сегодня, 14 мая, в 00:19 поступило сообщение о возгорании. К моменту прибытия первого подразделения шло открытое горение:

- К 01:24 пожар локализован, в 01:38 ликвидировано открытое горение на площади 700 кв. м. В ликвидации пожара был задействован 41 человек личного состава и двенадцать единиц специальной техники, - пояснили югорские спасатели.

По предварительной информации, два человека пострадали от огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двухэтажный жилой дом сгорел в Сургутском районе
В Югре водитель на «ВАЗе» врезался в припаркованный«Шевроле Нива»
Вахтовик в Югре убил спящего коллегу
В Югре ожидается гроза
Двое волонтеров в Югре погибли при поисках пропавшего мальчика
Погода в Югре 14 мая: дождь и гроза
ЕГЭ снова перенесли, а ОГЭ отменили в связи с пандемией
Власти Сургута потратят более миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог
Миллиард рублей распределят на социальные выплаты семьям Сургута
Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили почти 150 нетрезвых водителей
В ХМАО проверят аппараты ИВЛ
Банду похитителей нефти осудят в ХМАО
Помочь нуждающимся югорчанам можно благодаря «Коробке добра»
Специалисты приступили к тотальной дезинфекции Лянтора против коронавируса
Вахтовик из Татарстана предоставил поддельные дипломы в Нижневартовске
Месяц семьи начинается в Югре
Весенняя мобилизация эковолонтеров началась в Югре
Югра направила в Азербайджан партию пиломатериалов
Семилетний ребенок на велосипеде утонул в югорской реке
Мошенник под видом врача обманул пенсионерку, пообещав эффективную операцию
На трех дорогах Нижневартовска приступили к ремонтным работам
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нефтеюганске
Центр охраны материнства в Сургуте достроят с опозданием из-за пандемии коронавируса
Станции скорой помощи ХМАО получат новые машины