14 Май 2020 2020-05-14T08:20:33+03:00

В Югре водитель на «ВАЗе» врезался в припаркованный«Шевроле Нива». Фото ГИБДД по ХМАО.

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На территории ХМАО, накануне, 13 мая, один человек погиб, и шесть – получили травмы, в том числе один несовершеннолетний велосипедист, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

- Так, около 2:30 на улице Дзержинского в поселке Агириш Советского района 41-летний за рулем «ВАЗ» совершил наезд на стоявший «Шевроле Нива». В результате аварии водитель «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, - пояснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 29 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU