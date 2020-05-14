В Югре ожидается гроза
В отдельных районах ХМАО сегодня, 14 мая, ожидаются грозы, ночью в северо-западных районах сильный дождь, местами туман. Об этом стало известно от представителей Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на реку, - рекомендуют в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО.
Отмечается, что во время грозы лучше находиться в помещении и обесточить все электрические приборы.
Добавим, телефон пожарно-спасательной службы 101 в случае возникновения ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU