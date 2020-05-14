2020-05-14T07:57:14+03:00
Общество

В Югре ожидается гроза

Жителей региона ждут также сильные дожди и туман.
Руслан Савинов
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В Югре ожидается грозаВ Югре ожидается грозаФото: pixabay.com
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В отдельных районах ХМАО сегодня, 14 мая, ожидаются грозы, ночью в северо-западных районах сильный дождь, местами туман. Об этом стало известно от представителей Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

- Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на реку, - рекомендуют в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО.

Отмечается, что во время грозы лучше находиться в помещении и обесточить все электрические приборы.

Добавим, телефон пожарно-спасательной службы 101 в случае возникновения ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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