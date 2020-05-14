2020-05-14T07:52:06+03:00
Происшествия

Двое волонтеров в Югре погибли при поисках пропавшего мальчика

Лодка поисковиков ушла под воду
Руслан Савинов
Поделиться:
Двое волонтеров в Югре погибли при поисках пропавшего мальчика. Фото СУ СК по ХМАО.Двое волонтеров в Югре погибли при поисках пропавшего мальчика. Фото СУ СК по ХМАО.
Изменить размер текста:

Двое мужчин - волонтеров, которые принимали участие в поиске пропавшего мальчика в ХМАО, погибли. Березовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры проводит проверку.

Напомним, 11 мая шестилетний житель Белоярского во время катания на велосипеде упал в реку Казым. 12 мая 2010 года около 17:00 во время поисков на реке, на винт моторной лодки, в которой находились трое добровольцев, намотало трос от поискового приспособления:

- Пока мужчины устраняли неисправность, лодку течением снесло под баржу у причала. В итоге лодка ушла под воду. Один из поисковиков смог выбраться из воды сам, второй мужчина захлебнулся и всплыл уже без признаков жизни, тело третьего до сих пор не найдено, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двухэтажный жилой дом сгорел в Сургутском районе
В Югре водитель на «ВАЗе» врезался в припаркованный«Шевроле Нива»
Вахтовик в Югре убил спящего коллегу
В Югре ожидается гроза
Двое волонтеров в Югре погибли при поисках пропавшего мальчика
Погода в Югре 14 мая: дождь и гроза
ЕГЭ снова перенесли, а ОГЭ отменили в связи с пандемией
Власти Сургута потратят более миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог
Миллиард рублей распределят на социальные выплаты семьям Сургута
Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили почти 150 нетрезвых водителей
В ХМАО проверят аппараты ИВЛ
Банду похитителей нефти осудят в ХМАО
Помочь нуждающимся югорчанам можно благодаря «Коробке добра»
Специалисты приступили к тотальной дезинфекции Лянтора против коронавируса
Вахтовик из Татарстана предоставил поддельные дипломы в Нижневартовске
Месяц семьи начинается в Югре
Весенняя мобилизация эковолонтеров началась в Югре
Югра направила в Азербайджан партию пиломатериалов
Семилетний ребенок на велосипеде утонул в югорской реке
Мошенник под видом врача обманул пенсионерку, пообещав эффективную операцию
На трех дорогах Нижневартовска приступили к ремонтным работам
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нефтеюганске
Центр охраны материнства в Сургуте достроят с опозданием из-за пандемии коронавируса
Станции скорой помощи ХМАО получат новые машины