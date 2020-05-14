Двое волонтеров в Югре погибли при поисках пропавшего мальчика

14 Май 2020 2020-05-14T07:52:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое мужчин - волонтеров, которые принимали участие в поиске пропавшего мальчика в ХМАО, погибли. Березовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры проводит проверку.

Напомним, 11 мая шестилетний житель Белоярского во время катания на велосипеде упал в реку Казым. 12 мая 2010 года около 17:00 во время поисков на реке, на винт моторной лодки, в которой находились трое добровольцев, намотало трос от поискового приспособления:

- Пока мужчины устраняли неисправность, лодку течением снесло под баржу у причала. В итоге лодка ушла под воду. Один из поисковиков смог выбраться из воды сам, второй мужчина захлебнулся и всплыл уже без признаков жизни, тело третьего до сих пор не найдено, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU