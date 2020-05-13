13 Май 2020 2020-05-13T18:13:25+03:00

ЕГЭ снова перенесли, а ОГЭ отменили в связи с пандемией Фото: Ольга Крыльцова

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Итоговые испытания в связи с эпидемической ситуации сдвинут на более поздний срок. Напомним, раннее их старт перенесли на 8 июня. Министерство просвещения сообщило, что точная новая дата будет озвучена в ближайшее время. В этом году из-за пандемии сдавать ЕГЭ будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

- Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено, пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.

Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

Для девятиклассников полностью отменили экзамены в этом году, оценки в аттестат им также выставят на основе годовых отметок. В начале учебного года десятиклассники напишут, как и остальные ученики, Всероссийские проверочные работы (ВПР) — чтобы учителя могли оценить пробелы в знаниях и скорректировать программы.

Аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и закрыл на «отлично» оба полугодия. Детальные правила для них еще уточняются, а Министерство высшего образования и науки сейчас вносит коррективы правила приемной кампании в вузах.

Министерство высшего образования, очевидно, будет корректировать приемную кампанию – хотя бы в части сроков, но более детальные решения появятся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU