13 Май 2020 2020-05-13T16:52:54+03:00

Власти Сургута потратят более миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог Фото: pixabay.com

Средства выделят в текущем году

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Большая дорожная компания стартовала в Сургуте. По данным пресс-службы администрации города, ход ремонтных работ на улице 30 лет Победы проверил глава города Вадим Шувалов.

Всего около миллиарда рублей потратят на сургутские дороги. Профинансируют строительство трех дорог, еще четыре отремонтируют.

Известно, что асфальт заменят по улицам 30 лет Победы, Семена Билецкого, Маяковского и Лермонтова. На это уйдет около 400 миллионов рублей.

- Конкурсы провели заранее. Все документы готовы. Погода также дала возможность приступить раньше обычного, – сообщил градоначальник Вадим Шувалов.

Почти 800 миллионов потратят на строительство дорог: продолжат возведение съезда с объездной на улицу Геологическую, строительство улицы 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до Крылова. Также до конца октября завершат возведение улицы Маяковского.

ИСТОЧНИК KP.RU