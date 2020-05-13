2020-05-13T16:43:25+03:00
Общество

Миллиард рублей распределят на социальные выплаты семьям Сургута

Заявления подают на портале «Госуслуг»
Руслан Савинов
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Миллиард рублей распределят на социальные выплаты семьям СургутаМиллиард рублей распределят на социальные выплаты семьям СургутаФото: pixabay.com
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Более 100 тысяч юных сургутян получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

Уточняется, что пособие рассчитано на детей от 3 до 16 лет, которые достигли указанного возраста в период с 11 мая по 30 июня 2020 года. Первые выплаты начнутся уже с 1 июня.

- Выплата рассчитана на каждого ребенка, проживающего на территории России. Пособие не зависит от дохода семьи, наличия работы и зарплаты родителей, – пояснила начальник управления пенсионного фонда Сургута и Сургутского района Марина Кулецкая.

Добавим, что заявления принимаются на портале «Госуслуг» в разделе «Пособие на детей от 3 до 16 лет» до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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