2020-05-13T16:27:54+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили почти 150 нетрезвых водителей

Югорчан просят сообщать о подозрительных участниках дорожного движения
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили почти 150 нетрезвых водителейГосавтоинспекторы Югры за неделю выявили почти 150 нетрезвых водителейФото: pixabay.com
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За минувшую неделю со 2 по 8 мая 2020 года на югорских дорогах задержано 144 водителя с признаками опьянения. По информации от пресс-службы региональной Госавтоинспекции возбуждено 14 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли авто с признаками опьянения.

- Пьяный водитель за рулем – угроза жизни и здоровью участников дорожного движения. Обращам внимание жителей региона на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений, - обратились к югорчанам сотрудники ГИБДД.

Напомним, что повторное управление авто в нетрезвом виде грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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