2020-05-13T15:38:59+03:00
Происшествия

Банду похитителей нефти осудят в ХМАО

Ущерб – миллионы рублей
Руслан Савинов
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Банду похитителей нефти осудят в ХМАОБанду похитителей нефти осудят в ХМАОФото: pixabay.com
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Правоохранители Югры завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, похищавшей нефть. Мужчин обвиняют по статьям «Самовольное подключение к нефтепроводам» и «Кража».

- Установлено, что в мае – июне 2019 года 35-летний вартовчанин, ранее работавший в правоохранительных органах и обладавший широкими познаниями в организации, подготовке и совершении преступлений, создал организованную группу для хищения нефти, - рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сырье мужчины крали на территории Нижневартовска и Нижневартовского района.

В течение мая – июня 2019 года обвиняемые похитили 136 тонн нефти на сумму около 3,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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