2020-05-13T15:22:23+03:00
Общество

Помочь нуждающимся югорчанам можно благодаря «Коробке добра»

Наборы передадут семьям в сложной жизненной ситуации
Руслан Савинов
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Помочь нуждающимся югорчанам можно благодаря «Коробке добра»Помочь нуждающимся югорчанам можно благодаря «Коробке добра»Фото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе начат сбор пожертвований для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за пандемии.

- Неравнодушные югорчане могут внести вклад для формирования и передачи «Коробок добра». Списки нуждающихся югорчан формируются соцслужбами муниципалитетов и передаются гуманитарному добровольческому корпусу региона, - сообщили организаторы акции.

Примерная стоимость одной «Коробки добра» - 2300 рублей. Коробки включают в себя 13 наименований продуктов питания, предметы первой необходимости и средства индивидуальной защиты. Количество коробок будет определяться в зависимости от потребностей югорчан. Добавим, что помочь нуждающимся семьям можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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