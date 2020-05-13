Помочь нуждающимся югорчанам можно благодаря «Коробке добра»

13 Май 2020 2020-05-13T15:22:23+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе начат сбор пожертвований для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за пандемии.

- Неравнодушные югорчане могут внести вклад для формирования и передачи «Коробок добра». Списки нуждающихся югорчан формируются соцслужбами муниципалитетов и передаются гуманитарному добровольческому корпусу региона, - сообщили организаторы акции.

Примерная стоимость одной «Коробки добра» - 2300 рублей. Коробки включают в себя 13 наименований продуктов питания, предметы первой необходимости и средства индивидуальной защиты. Количество коробок будет определяться в зависимости от потребностей югорчан. Добавим, что помочь нуждающимся семьям можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU