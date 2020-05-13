2020-05-13T14:22:39+03:00
Общество

Специалисты приступили к тотальной дезинфекции Лянтора против коронавируса

Часть работ уже выполнена
Руслан Савинов
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Специалисты приступили к тотальной дезинфекции Лянтора против коронавируса. Фото пресс-службы администрации города.Специалисты приступили к тотальной дезинфекции Лянтора против коронавируса. Фото пресс-службы администрации города.
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В Лянторе продолжили работы по химической обработке городских территорий против коронавируса.

- Сегодня, 13 мая, в Лянторе продолжаются работы по дезинфекции городских территорий специальным химическим раствором против вирусной инфекции COVID-19, - пояснили в пресс-службе главы города.

Отмечается, что работы по химической обработке проводятся на общественных зонах, на спортивных и детских площадках.

Кроме того, будут обработаны скверы, а также остановочные комплексы маршрутного транспорта.

Напомним, что накануне в регионе начал действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, общественных местах и в закрытых помещениях общественного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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