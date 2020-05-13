Специалисты приступили к тотальной дезинфекции Лянтора против коронавируса
В Лянторе продолжили работы по химической обработке городских территорий против коронавируса.
- Сегодня, 13 мая, в Лянторе продолжаются работы по дезинфекции городских территорий специальным химическим раствором против вирусной инфекции COVID-19, - пояснили в пресс-службе главы города.
Отмечается, что работы по химической обработке проводятся на общественных зонах, на спортивных и детских площадках.
Кроме того, будут обработаны скверы, а также остановочные комплексы маршрутного транспорта.
Напомним, что накануне в регионе начал действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, общественных местах и в закрытых помещениях общественного пользования.
ИСТОЧНИК KP.RU