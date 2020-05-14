2020-05-14T05:01:07+03:00
Общество

Погода в Югре 14 мая: дождь и гроза

Температура днем поднимется до +27 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 14 мая: дождь и грозаПогода в Югре 14 мая: дождь и грозаФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 14 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +22, +27 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +24, +26 градусов.

В Сургуте станет пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18 +20 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется малооблачный день, к вечеру небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит +16, +18 градусов.

На Руси этот день называли «Еремей Запашник». По погоде отмечали: наблюдали за муравьями, если они чистые и сытые, то пшеница уродится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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