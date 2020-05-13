13 Май 2020 2020-05-13T13:40:47+03:00

Вахтовик из Татарстана предоставил поддельные дипломы в Нижневартовске Фото: pixabay.com

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Вахтовый рабочий из Татарстана осужден в Нижневартовске за предоставление поддельных дипломов при трудоустройстве.

Нижневартовский городской суд вынесен приговор в отношении жителя Татарстана. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права».

- 50-летний житель Татарстан, при трудоустройстве в Нижневартовске в нефтегазовую компанию предоставил два поддельных диплома в сфере «бурения нефтяных и газовых скважин», купленных в интернете, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Нижневартовска.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину. Суд, приговорил его к полугоду ограничения свободы с ограничениями не покидать пределы муниципального образования проживания и не изменять места жительства без согласия надзорного госоргана.

ИСТОЧНИК KP.RU