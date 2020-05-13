2020-05-13T13:28:49+03:00
Общество

Месяц семьи начинается в Югре

Впереди большое количество онлайн - и оффлайн - мероприятий
Руслан Савинов
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Месяц семьи начинается в ЮгреМесяц семьи начинается в ЮгреФото: pixabay.com
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В ХМАО с 15 мая по 15 июня пройдет семейный месяц. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, речь идет о цикле мероприятий для укрепления традиционных семейных ценностей и сохранения традиций в воспитании детей.

- Мероприятия будут проходить в онлайн-, оффлайн-форматах, с соблюдением ограничительных мер по причине сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, уточнили в департаменте соцразвития Югры.

В течение месяца для детей и взрослых пройдут 63 мероприятия: конкурсы, викторины, выставки, игры, театральные постановки, публикации, лекции, родительские собрания, обучающие проекты и прочее.

Более подробная информация о мероприятиях будет появляться ближе к датам проведения в ленте новостей издания «Комсомольская правда - Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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