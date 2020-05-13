Весенняя мобилизация эковолонтеров началась в Югре

13 Май 2020 2020-05-13T12:58:15+03:00

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В ХМАО, как и по всей России, началась весенняя мобилизация эковолонтеров. Об этом стало известно от представителей «Центра развития добровольчества Югры».

Всех желающих приглашают записаться в добровольцы и присоединиться к экопроектам, экомарафонам. Помощь эковолонтеров нужна для экопросвещения взрослых и детей, при вывозе на переработку вторсырья, а также для профилактики лесных пожаров на посадках деревьев.

- Зеленый призыв ждет новобранцев всех возрастов. Внести свой практический вклад могут все желающие. Список добрых дел на пользу планете, из которых волонтеры смогут выбрать наиболее подходящие для них, будет постоянно пополняться, - сообщили организаторы добровольческого движения.

Присоединиться ко команде эковолонтеров можно по ссылке. На платформе достаточно выбрать действия, которые можно делать дома, онлайн или в своем кругу, чтобы помочь природе.

ИСТОЧНИК KP.RU