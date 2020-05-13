2020-05-13T12:58:15+03:00
Общество

Весенняя мобилизация эковолонтеров началась в Югре

Помочь может каждый житель региона
Руслан Савинов
Поделиться:
Весенняя мобилизация эковолонтеров началась в ЮгреВесенняя мобилизация эковолонтеров началась в ЮгреФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ХМАО, как и по всей России, началась весенняя мобилизация эковолонтеров. Об этом стало известно от представителей «Центра развития добровольчества Югры».

Всех желающих приглашают записаться в добровольцы и присоединиться к экопроектам, экомарафонам. Помощь эковолонтеров нужна для экопросвещения взрослых и детей, при вывозе на переработку вторсырья, а также для профилактики лесных пожаров на посадках деревьев.

- Зеленый призыв ждет новобранцев всех возрастов. Внести свой практический вклад могут все желающие. Список добрых дел на пользу планете, из которых волонтеры смогут выбрать наиболее подходящие для них, будет постоянно пополняться, - сообщили организаторы добровольческого движения.

Присоединиться ко команде эковолонтеров можно по ссылке. На платформе достаточно выбрать действия, которые можно делать дома, онлайн или в своем кругу, чтобы помочь природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весенняя мобилизация эковолонтеров началась в Югре
Югра направила в Азербайджан партию пиломатериалов
Семилетний ребенок на велосипеде утонул в югорской реке
Мошенник под видом врача обманул пенсионерку, пообещав эффективную операцию
На трех дорогах Нижневартовска приступили к ремонтным работам
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нефтеюганске
Центр охраны материнства в Сургуте достроят с опозданием из-за пандемии коронавируса
Станции скорой помощи ХМАО получат новые машины
Культурная онлайн-программа на 13 мая для югорчан на самоизоляции
Югорчанин заказал по почте наркотики из Китая
Детские сады Югры частично возобновили свою работу
Двое сургутян украли бензопилу
Трое детей пострадали на югорских дорогах
Погода в Югре 13 мая: местами небольшой дождь и гроза
В Югре стали чаще красть продукты из магазинов
Власти Югры: «Паводковая ситуация в регионе не критична»
Сургутянин ранил ножом друга
Арт-парк в Сургутском районе признали одним из лучших в России
Призывные комиссии ХМАО начали работу с 12 мая
Строительство дома-долгостроя в Лангепасе подошло к концу
Более полутора тысяч медработников Югры получат дополнительные выплаты
Празднование 90-летия ХМАО: в каждом муниципалитете высадят по 90 кедров
Губернатор ХМАО дала пояснения о режиме обучения школьников
У вартовчанина изъяли около 90 граммов амфетамина
Отопительный сезон завершился в Нижневартовске
В Сургутском районе нашли нарушения в работе управляющих компаний
Еще один муниципалитет Югры ввел запрет на охоту
Велосипеды стали чаще красть в ХМАО