Югра направила в Азербайджан партию пиломатериалов
Из Ханты-Мансийска в Азербайджан экспортировано пять партий пиломатериалов. Побробнее об этом стало известно от пресс-службе регионального Россельхознадзора.
- Специалисты досмотрели 487 кубометров пиломатериалов, предназначенных для отправки в Республику Азербайджан, - уточнили в пресс-службе Ханты-Мансийского отдела Управления Россельхознадзора.
Отмечается, что во всех пяти партиях лесопродукции карантинные объекты не обнаружены: это подтверждает соответствие фитосанитарным требованиям страны-импортера.
Известно, что организации выданы фитосанитарные сертификаты, гарантирующие фитосанитарную безопасность лесопродукции и дающие право транспортировки груза в место назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU