2020-05-13T12:41:55+03:00
Общество

Югра направила в Азербайджан партию пиломатериалов

Груз в пути к месту назначения
Руслан Савинов
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Югра направила в Азербайджан партию пиломатериалов. Фото пресс-службы Россельхознадзора по ХМАО.Югра направила в Азербайджан партию пиломатериалов. Фото пресс-службы Россельхознадзора по ХМАО.
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Из Ханты-Мансийска в Азербайджан экспортировано пять партий пиломатериалов. Побробнее об этом стало известно от пресс-службе регионального Россельхознадзора.

- Специалисты досмотрели 487 кубометров пиломатериалов, предназначенных для отправки в Республику Азербайджан, - уточнили в пресс-службе Ханты-Мансийского отдела Управления Россельхознадзора.

Отмечается, что во всех пяти партиях лесопродукции карантинные объекты не обнаружены: это подтверждает соответствие фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Известно, что организации выданы фитосанитарные сертификаты, гарантирующие фитосанитарную безопасность лесопродукции и дающие право транспортировки груза в место назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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