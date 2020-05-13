Семилетний ребенок на велосипеде утонул в югорской реке
Семилетний ребенок на велосипеде съехал в воду реки Казым. До настоящего времени тело мальчика не найдено. Об этом стало известно от пресс-службы СУ СК по ХМАО.
По данным следствия, 11 мая около 14:00 мальчик катался на велосипеде в районе площади на пересечении улиц Набережная и Молодости в Белоярском, а затем съехал в реку.
Сейчас проводятся поиски и установление всех обстоятельств случившегося:
- Будет дана оценка бездействию должностных лиц местного самоуправления в части не обеспечения безопасности места общего пользования, где упал мальчик, - заявили стражи порядка.
Следком Югры возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика. Правоохранители нашли признаки преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Добавим, что расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU