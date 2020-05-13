2020-05-13T11:14:32+03:00
Общество

На трех дорогах Нижневартовска приступили к ремонтным работам

Теплая погода позволила начать обновления раньше сроков
Руслан Савинов
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На трех дорогах Нижневартовска приступили к ремонтным работам. Фото администрации города.На трех дорогах Нижневартовска приступили к ремонтным работам. Фото администрации города.
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В Нижневартовске приступают к дорожным работам на улицах Нефтяников, Кузоваткина и Индустриальной.

- Погода в этом году уже позволяет развернуть массовую кампанию по обновлению магистралей. Ранее асфальтирование в Нижневартовске по объективным причинам начинали не ранее конца мая. В это время по всей стране начинали работать асфальтобетонные заводы, а также устанавливалась благоприятная для ремонта погода, - отметили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Городской департамент ЖКХ провел переговоры с местным предприятием об открытии асфальтобетонного завода раньше запланированного срока: это позволило начать ямочный ремонт заблаговременно.

Известно, что одной из самых безопасных станет улица Индустриальная. До конца сентября на участке от улицы Мира до монумента «Покорителям Самотлора» проведут асфальтирование, обновят заезды и нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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