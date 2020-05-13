Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нефтеюганске

13 Май 2020 2020-05-13T11:12:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В ХМАО лабораторно подтверждены 43 новых случаев заболевания коронавирусом в шести муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – шесть, Сургут – шесть, Нефтеюганск – 15, Нижневартовск – восемь, Мегион – пять, Когалым – три, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 865.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 4, 18-29 лет – 14, 30-49 лет - 18, 50-64 года – 6, старше 65 лет - 1. По местам инфицирования: из ранее установленных очагов – 36 случаев, в семи случаях контакт устанавливается.

В состоянии пневмонии – 10 случаев, с симптомами ОРВИ - 12 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 21.

Добавим, что из всех зарегистрированных случаев коронавируса в Югре 16 человек в тяжелом состоянии, семь из них на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU