2020-05-13T10:59:01+03:00
Общество

Центр охраны материнства в Сургуте достроят с опозданием из-за пандемии коронавируса

На стройплощадке сейчас вдвое меньше рабочих из-за ограничительных мер
Руслан Савинов
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Центр охраны материнства в Сургуте достроят с опозданием из-за пандемии коронавирусаЦентр охраны материнства в Сургуте достроят с опозданием из-за пандемии коронавирусаФото: pixabay.com
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Глава ХМАО Наталья Комарова в формате видеоконференцсвязи оценила ход строительства Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства.

От пресс-службы правительства Югры стало известно, что объем выполненных работ – 90%. К настоящему времени завершены работы по устройству каркасов зданий, навесного вентилируемого фасада, наружных витражей. В заключительной стадии работы по облицовке цоколя всех зданий, прокладке инженерных сетей, благоустройству территории.

- Срок ввода объекта в эксплуатацию до 1 июля 2020 года, - напомнила Наталья Комарова застройщику.

На стройплощадке занято не более 300 человек, хотя на данном этапе там должно быть более 600: это связано с противоэпидемическими мерами. По этой причине сроки ввода перинатального центра в эксплуатацию будут сдвинуты ориентировочно к середине лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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