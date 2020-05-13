Центр охраны материнства в Сургуте достроят с опозданием из-за пандемии коронавируса
Глава ХМАО Наталья Комарова в формате видеоконференцсвязи оценила ход строительства Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства.
От пресс-службы правительства Югры стало известно, что объем выполненных работ – 90%. К настоящему времени завершены работы по устройству каркасов зданий, навесного вентилируемого фасада, наружных витражей. В заключительной стадии работы по облицовке цоколя всех зданий, прокладке инженерных сетей, благоустройству территории.
- Срок ввода объекта в эксплуатацию до 1 июля 2020 года, - напомнила Наталья Комарова застройщику.
На стройплощадке занято не более 300 человек, хотя на данном этапе там должно быть более 600: это связано с противоэпидемическими мерами. По этой причине сроки ввода перинатального центра в эксплуатацию будут сдвинуты ориентировочно к середине лета.
ИСТОЧНИК KP.RU