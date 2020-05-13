2020-05-13T10:31:44+03:00
Общество

Станции скорой помощи ХМАО получат новые машины

Долгожданного обновления автопарка ждали два года
Руслан Савинов
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Станции скорой помощи ХМАО получат новые машины. Фото депздрава Югры.Станции скорой помощи ХМАО получат новые машины. Фото депздрава Югры.Фото: Александр ДЕНИСОВ
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В Югру доставят 13 новых автомобилей скорой помощи российского производства класса «С». На данный момент автопарк служб экстренной медпомощи региона насчитывает 274 машины.

Последнее масштабное обновление автопарка скорой помощи проходило два года назад.

- Машины, которые пополнят автопарк в 2020 году предназначены для проведения мероприятий скорой помощи силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на до госпитальном этапе, - пояснили в пресс-службе депздрава ХМАО.

Также известно, что новые машины отличаются наличием расширенного спектра оборудования: дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, а также многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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