2020-05-13T10:14:31+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 13 мая для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 13 мая для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 13 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Музейный словарь» «Загадки народов ханты. Когда: в течение дня. Где.

2. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Рубрика «Говори красиво» Ораторское мастерство. Когда: 13 мая 14.00. Где.

3. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Что: Рубрика «Традиционные ремесла в музейном пространстве. Как это было». Когда: в течение дня. Где.

4. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: «Семейный альбом» мастер-класс по изготовлению рамок для семейных фотографий. Когда: в течение дня. Где.

5. Югорский кинопрокат Ханты-Мансийск. Что: Рубрика «Студенту». Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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