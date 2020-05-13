2020-05-13T10:02:19+03:00
Происшествия

Югорчанин заказал по почте наркотики из Китая

За контрабанду молодому человеку грозят годы тюрьмы
Руслан Савинов
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Югорчанин заказал по почте наркотики из КитаяЮгорчанин заказал по почте наркотики из КитаяФото: pixabay.com
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Правоохранители Лангепаса утвердили обвинение в отношении 23-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в совершении преступления, по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ».

По данным следствия, мужчина в декабре 2019 года совершил контрабандную поставку сильнодействующего вещества из перечня лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету и отпускаемому по рецепту. Посылку он заказал из Китае через интернет.

- Злоумышленника задержали сотру при выходе из почтового отделения. При проведении досмотра у него изъяли около 300 граммов сильнодействующего вещества, - пояснили в пресс-службе прокуратуры о ХМАО.

Уголовное дело направлено в суд. Югорчанину грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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