Детские сады Югры частично возобновили свою работу

13 Май 2020 2020-05-13T09:01:57+03:00

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В ХМАО детские сады работают в штатном режиме для детей, чьи родители по истечению периода нерабочих дней вышли на работу. Данное решение приняли представители регионального оперативного штаба.

- Если работник, по прежнему, выполняет свои трудовые обязанности в удаленном режиме или один из родителей детей временно находится дома, то рекомендовано воздержаться от посещения дошкольных образовательных организаций и продолжить соблюдение режима самоизоляции. В регионе введены меры поэтапного выхода из режима самоизоляции и это одна из них, - пояснили в пресс-службе депобразования и молодежи региона.

Мера является направлена на сохранение здоровья юных югорчан. Добавим, что все педагогические работники проходят обязательное тестирование на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU