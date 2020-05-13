Детские сады Югры частично возобновили свою работу
В ХМАО детские сады работают в штатном режиме для детей, чьи родители по истечению периода нерабочих дней вышли на работу. Данное решение приняли представители регионального оперативного штаба.
- Если работник, по прежнему, выполняет свои трудовые обязанности в удаленном режиме или один из родителей детей временно находится дома, то рекомендовано воздержаться от посещения дошкольных образовательных организаций и продолжить соблюдение режима самоизоляции. В регионе введены меры поэтапного выхода из режима самоизоляции и это одна из них, - пояснили в пресс-службе депобразования и молодежи региона.
Мера является направлена на сохранение здоровья юных югорчан. Добавим, что все педагогические работники проходят обязательное тестирование на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU