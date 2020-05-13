Двое сургутян украли бензопилу

13 Май 2020 2020-05-13T08:46:06+03:00

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За минувшие сутки в ХМАО случилось 69 преступлений. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, уже раскрыто 38 нарушений, из них: девять краж, два мошенничества, угон и хулиганство.

Так, в Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимых 29-летнего и 33-летнего мужчин.

Они находились на дачном участке в СНТ «Черемушки» и незаконно проникли в подсобное помещение. Оттуда они похитили хозяйственное имущество: бензопилу, электропилу, электролобзик. Ущерб заявителю – пять тысяч рублей. Оба сургутянина арестованы, - пояснили стражи порядка.

Кроме того, в Югре накануне раскрыто пять ранее произошедших преступлений и выявлено почти семь тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU